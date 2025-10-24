Clima en Monterrey jueves 23 de octubre - Bochornoso y soleado

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para este jueves, en donde la temperatura máxima será de 32 grados y panorama de cielo mayormente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados durante este jueves en donde se espera un panorama de cielo mayormente soleado.

Mañana viernes se pronostica una mínima de 21 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y la onda tropical No. 39 al sur de Chiapas, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

A su vez, otro canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y golfo de México generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Por otra parte, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura sobre el noroeste y norte del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, ocasionarán rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Así mismo, canales de baja presión sobre el interior del país, originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, además de lluvias puntuales fuertes en Michoacán.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.

Con información de conagua.gob.mx