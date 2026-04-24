Clima en Monterrey jueves 23 de abril - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para este jueves en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 34 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, el frente frío número 46 se extenderá sobre el noroeste de México; mientras que, una línea seca se establecerá en Coahuila, ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del país, así como lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, ambas precipitaciones con posible caída de granizo.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados de la Mesa Central, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos y Oaxaca (sur) y dando inicio a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro) y Chiapas (noroeste).