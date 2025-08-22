Clima en Monterrey jueves 21 de agosto - Temperaturas agradables

La probabilidad de lluvia disminuyó ligeramente debido a los fuertes vientos recientes, que dispersaron las nubes cargadas y dejaron cielos más despejados

Este jueves continúa el ambiente caluroso, aunque con temperaturas más agradables y no tan elevadas como en días anteriores. El bochorno seguirá presente, pero con menor intensidad.

La probabilidad de lluvia disminuyó ligeramente debido a los fuertes vientos recientes, que dispersaron las nubes cargadas y dejaron cielos más despejados durante la mañana. Aun así, el porcentaje de precipitación se mantiene en un 50%.

Para la tarde-noche, se espera un incremento en la posibilidad de lluvia, alcanzando entre un 40% y 50% después de las 17:00 horas, debido a la inestabilidad atmosférica en la región.

De cara al fin de semana, el pronóstico indica que viernes, sábado, domingo y lunes podrían presentarse lluvias. El viernes iniciará con un 60% de probabilidad, y esta irá disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 20% el lunes. A pesar de las lluvias intermitentes, el calor se mantendrá, pero con temperaturas que seguirán siendo agradables.

Continúan afectaciones por el monzón mexicano

Para hoy, el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa; puntuales fuertes en Durango, Chihuahua y Sonora; intervalos de chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Por su parte, una circulación ciclónica en altura que prevalecerá en el noreste del territorio nacional, originará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Coahuila; y puntuales fuertes en Nuevo León. Simultáneamente, un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte y centro de México y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y San Luis Potosí; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, mientras que el flujo de aire húmedo del océano Pacífico, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán; y puntuales fuertes en Colima y Jalisco. A su vez, la onda tropical núm. 24 sobre el sur del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla y Guerrero. La entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe y un canal de baja presión extendido desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales muy fuertes en Tabasco; puntuales fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde sobre la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en el norte del litoral de Pacífico y península de Baja California, con temperaturas máximas que podrán superar los 45 °C en el noreste de Baja California, oeste y noroeste de Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur.

En el pronóstico por regiones en la Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente templado a cálido en el norte de Durango, norte y centro de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, así como ambiente frío en las sierras y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en el este y noreste de Coahuila, noroeste de Durango, centro y este de San Luis Potosí, así como en zonas de Chihuahua y Nuevo León; lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí; y puntuales fuertes Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento del este y noreste de 30 a 40 km/h en Nuevo León, con rachas de 50 a 70 km/h en su porción noreste; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Aguascalientes.