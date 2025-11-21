Clima en Monterrey jueves 20 de noviembre - Máxima de 29 grados

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso y brumoso para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 29 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey cálido y bochornoso durante este jueves en donde se espera una temperatura máxima de 29 grados con cielo parcialmente despejado.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 15 se desplazará sobre el norte y noreste del país, en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrán ambiente frío a muy frío; vientos muy fuertes a intensos, con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango; así como lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango.

A su vez, persisten condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y el sureste del país, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, durante la noche.

Con información de conagua.gob.mx