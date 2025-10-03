Clima en Monterrey jueves 2 de octubre - Máxima de 32 grados

Nuevo León- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de jueves.
Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero; muy fuertes en Michoacán, Colima y Nayarit; fuertes en Jalisco, e intervalos de chubascos en Sinaloa.
Por otra parte, el aporte de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, generado por un canal de baja presión en el sureste mexicano y una baja presión sobre el suroeste del golfo de México, mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí; intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro, Tamaulipas y Durango; así como lluvias aisladas en zonas de Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora.
Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Sinaloa.
Con información de conagua.gob.mx