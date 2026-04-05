Clima en Monterrey jueves 2 de abril - Máxima de 34 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para este jueves en donde la temperatura máxima será de 34 grados con cielo mayormente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 34 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará gradualmente sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, en interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en dicha península, además del sureste de México.

A su vez, por la tarde se establecerá una línea seca en el norte del país en interacción con la entrada de humedad del golfo de México, propiciarán rachas de viento de hasta 60 km/h y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos en zonas del norte, centro y occidente del territorio nacional.

Finalmente, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).