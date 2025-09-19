Clima en Monterrey jueves 18 de septiembre - Probables chubascos

Clima en Monterrey con posibilidad de chubascos durante esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente nublado en donde la probabilidad de lluvia estará presente a partir de la tarde.

Mañana viernes continúa el pronóstico de lluvia con temperatura mínima de 21 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California.

Asimismo, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero; puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

La onda tropical número 33 que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, además del ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe, en interacción con una vaguada en altura sobre el oriente del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco, acompañándose de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Con información de conagua.gob.mx