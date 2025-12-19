Clima en Monterrey jueves 18 de diciembre - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con ambiente de fresco a cálido para este jueves en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo mayormente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 24 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.

Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información de conagua.gob.mx