Clima en Monterrey jueves 16 octubre - Bruma y máxima de 29 °C

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante esta jornada de jueves

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente brumoso para este jueves, en donde la temperatura máxima será de 29 grados con cielo parcialmente soleado.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el sistema frontal número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en las región mencionada, además del noroeste mexicano, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua; e intervalos de chubascos en Coahuila.

Por su parte, el ingreso de humedad del mar Caribe y el avance lento de la onda tropical número 38, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán; y puntuales fuertes en Campeche.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, el flujo de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe en el sureste, sur y oriente del territorio nacional, así como una circulación ciclónica en altura, que se debilitará en el transcurso del día, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz; intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico sur mexicano, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero, además de oleaje elevado en costas de dichos estados.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, canales de baja presión en el interior del país, así como inestabilidad atmosférica sobre el centro de la República Mexicana, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco; puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Colima y Michoacán; intervalos de chubascos en Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México; y lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.

Con información de conagua.gob.mx