Clima en Monterrey jueves 16 de abril - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con una temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de jueves

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 30 grados con probabilidad de lluvia en las zonas serranas.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una línea seca que se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila; y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

A su vez, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas; y rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas; y lluvias con chubascos en Oaxaca, las cuales se acompañarán con posibles descargas eléctricas; asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de los estados del occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur) y Oaxaca (sur).

Se pronostica mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; además de oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de Baja california y Baja California Sur, y en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.