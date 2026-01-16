Clima en Monterrey jueves 15 de enero - Máxima de 21 grados

Clima en Monterrey con ambiente de fresco a agradable para esta jornada de jueves en donde se pronostica una máxima de 21 grados con cielo mayormente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 21 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 8 grados y máxima de 24 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 28 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, interactuará con una vaguada en altura sobre el golfo de México, generando intervalos de chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco.

La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 80 km/h en el litoral de Veracruz, y rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.