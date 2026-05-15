Clima en Monterrey jueves 14 de mayo - Máxima de 32 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo soleado durante esta jornada de jueves.
Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 32 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste).
Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas las cuales se acompañarán con descargas eléctricas; y lluvias aisladas en el sur de Veracruz y zonas de Puebla.
Simultáneamente, otro canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, además del ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y Durango.
Finalmente, una línea seca se establecerá en el norte de México, y en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciará rachas de viento de 50 a 70 km/h con tolvaneras en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.