Clima en Monterrey jueves 14 de agosto - Máxima de 38 grados

Clima en Monterrey con ambiente muy caluroso para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 38 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey cálido y bochornoso para este jueves en donde la temperatura máxima será de 38 grados con nubosidad variable.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 38 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano.

Simultáneamente, la onda tropical número 22, se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán; lo cual originará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

La onda tropical núm. 21 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar a México.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California (noreste).

Con información de conagua.gob.mx