Clima en Monterrey jueves 12 de marzo - Máxima de 24 grados

Clima en Monterrey con ambiente templado y seco para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 24 grados con cielo mayormente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 40 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones; lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Así mismo, la masa de aire polar provocará un descenso de temperatura en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional; evento de “Norte” de muy fuerte a intenso y oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente de la República Mexicana.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste); iniciando a partir de este día en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste).