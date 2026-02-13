Clima en Monterrey jueves 12 de febrero - Máxima de 28 grados

Clima en Monterrey con ambiente ligeramente cálido para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 28 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo parcialmente despejado durante esta jornada de jueves.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas en la mencionada región, así como en el sur del país y la península de Yucatán.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte de México. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.