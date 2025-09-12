Clima en Monterrey jueves 11 de septiembre - Probables chubascos

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de jueves

Nuevo León.- Clima en Monterrey con probabilidad de chubasco y tormenta durante esta jornada de jueves, en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplazará al sur de Guerrero, su circulación interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el valle de México, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste) y Guerrero (centro y costa).

Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (occidente).

Por otra parte, canales de baja presión al interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

El monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país. Finalmente, el frente número 3 se disipó en el transcurso de la noche.

Con información de conagua.gob.mx