Clima en Monterrey jueves 11 de diciembre - Agradable y soleado

Clima en Monterrey con ambiente fresco por las mañana y templado por la tarde en donde se espera una temperatura máxima de 24 grados con cielo soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de miércoles.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 20 se extenderá sobre el noreste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo (centro y sur).

Además, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Finalmente, persistirá ambiente frío a muy frío al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango.

Con información de conagua.gob.mx