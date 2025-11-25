Info 7 Logo
Clima en Monterrey 24 de noviembre - Máxima de 30 grados

Por: Tania Montemayor

24 Noviembre 2025, 08:03

Clima en Monterrey con ambiente brumoso y bochornoso para este lunes en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante este lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 29 grados. 

clima-nacional-24noviembre.jpg

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 16 se extenderá sobre la Mesa del Norte y noreste de México, continuará su interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, manteniendo el descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias aisladas en las regiones mencionadas.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además del ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con chubascos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Con información de conagua.gob.mx

