Clima en Monterrey 22 de enero - Máxima de 24 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de jueves.
Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 27 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera aunada al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
El frente número 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste de México, propiciará rachas de viento de hasta 50 km/h en dichas regiones y lluvias aisladas sobre los estados de esa región.
El ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura, en el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, y chubascos en zonas de Chihuahua, Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental, Mesa Central, incluido el Valle de México.