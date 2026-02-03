Clima en Monterrey 2 de febrero - Máxima de 21 grados

Clima en Monterrey con ambiente de fresco a agradable para esta jornada de lunes con temperatura máxima de 21 grados y cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 21 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la masa de aire ártico que generó al frente número 32, modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana; sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente se mantendrá frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

También prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, originando lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del territorio mexicano.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.