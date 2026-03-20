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Clima en Monterrey 19 de marzo - Brumoso con máxima de 28 grados

Por: Tania Montemayor

19 Marzo 2026, 07:54

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Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 28 grados con cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 32 grados.

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Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte y noroeste del territorio nacional, además de propiciará el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).

Así mismo, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).

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