Clima en Monterrey 19 de marzo - Brumoso con máxima de 28 grados

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 28 grados con cielo parcialmente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte y noroeste del territorio nacional, además de propiciará el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).

Así mismo, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).