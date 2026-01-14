Clima en Monterrey 13 de enero - Cielo nublado con lluvia ligera

Clima en Monterrey con ambiente frío en donde se espera una temperatura máxima de 14 grados y panorama de cielo nublado para esta jornada de martes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con pronóstico de lluvia ligera para esta jornada de martes en donde se espera una temperatura máxima de 14 grados.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 8 grados y máxima de 22 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente número 27, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Por otra parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además de viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 50 a 70 km/h en Veracruz, durante la mañana.

Se prevé que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles.

A su vez, la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, así como lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas; al final del día, se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.