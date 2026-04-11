Clima en Monterrey 10 abril - Pronóstico de lluvia ocasional

Clima en Monterrey con cielo parcialmente despejado y temperatura máxima de 24 grados para este viernes en donde la lluvia podría presentarse de forma ocasional

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de viernes.

Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 28 grados con probabilidad de lluvia.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Una línea seca se establecerá en el noreste de México, lo que generará lluvias puntuales fuertes con la posible formación de torbellinos en la zona fronteriza de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en altura y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).