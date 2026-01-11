Clima de Monterrey: sábado 10 de enero con frío y lloviznas

Las condiciones de hoy limitarán hacer actividades al aire libre y podrían generar complicaciones en la movilidad. Consulta el pronóstico completo aquí.

El clima en Monterrey mantendrá condiciones invernales durante el fin de semana, con cielo nublado, viento del norte y una sensación térmica baja que prevalecerá desde las primeras horas del sábado.

Estas condiciones limitarán la realización de actividades al aire libre y podrían generar complicaciones en la movilidad, principalmente por la presencia de lloviznas intermitentes y superficies resbaladizas en distintos puntos del área metropolitana.

¿Cómo estará el clima en Monterrey este sábado 10 de enero?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo para Monterrey, este sábado se espera un día con cielo mayormente cubierto y presencia constante de viento proveniente del norte, lo que impedirá un aumento significativo en la temperatura. Desde la mañana, el ambiente se mantendrá frío y con una sensación térmica baja.

Durante las primeras horas del día podrían registrarse lluvias ligeras de forma intermitente en distintos municipios del área metropolitana. Estas precipitaciones, aunque aisladas, podrían generar pavimento mojado y reducir la visibilidad en algunos tramos viales.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielo nublado y ambiente fresco, sin cambios relevantes en el comportamiento del clima.

Descenso de temperatura y lluvias durante la noche de este sábado

Hacia la noche del sábado, el descenso en la temperatura será más marcado, incrementando la sensación de frío en la ciudad. Además, se elevará la probabilidad de lluvia, por lo que se recomienda evitar exposiciones prolongadas al frío y extremar precauciones al conducir.

Estas condiciones forman parte de un patrón atmosférico que continuará influyendo en la región durante los próximos días.

Clima en Monterrey para los próximos días

El inicio de la próxima semana estará caracterizado por temperaturas bajas y nubosidad persistente, con posibilidad de lluvias aisladas que mantendrán el ambiente invernal en Monterrey.

Para el domingo, se prevé un día frío y con cielo cubierto, mientras que durante la noche el descenso térmico será más intenso, reforzando la sensación de frío en la zona metropolitana.

El lunes continuará un patrón similar, con escasa presencia de sol y condiciones comparables a las del día anterior, además de posibles lloviznas en algunos sectores.

¿Cuándo mejorará el clima en Monterrey?

A partir del martes, el clima en Monterrey mostrará una recuperación gradual en las temperaturas, con más periodos de sol y tardes menos frías. Para mitad de semana, se anticipan cielos más despejados y un ambiente más templado durante el día, aunque las mañanas seguirán siendo frescas.

Este cambio marcará el cierre del episodio de frío más intenso registrado en los últimos días en la ciudad.

Para información actualizada, Protección Civil de Nuevo León comparte reportes y avisos oficiales a través de sus redes sociales: