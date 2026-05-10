Clima de Monterrey hoy 9 de mayo llegará a casi 30 grados

Aunque la mañana de esta jornada estará marcada por un ambiente templado, la temperatura subirá gradualmente. Checa aquí los detalles del pronóstico.

La zona metropolitana de Monterrey inició este sábado con cielo mayormente nublado, presencia de neblina y bruma, además de una temperatura de 20 grados. Durante las primeras horas del día, las condiciones se mantienen estables y con ambiente fresco en distintos municipios del área metropolitana.

El pronóstico señala que conforme avance la jornada se presentará un incremento gradual en la temperatura, mientras que la nubosidad disminuirá parcialmente durante la tarde.

¿Cómo estará el clima en Monterrey durante este sábado?

Para la tarde se espera un ambiente parcialmente soleado con presencia de bruma y una temperatura máxima cercana a los 30 grados. Aunque habrá algunos periodos de sol, la humedad y la ligera nubosidad seguirán presentes en gran parte de la región.

Hacia la noche, las condiciones cambiarán a cielo parcialmente nublado con temperatura alrededor de los 24 grados, manteniéndose la bruma en distintos puntos de la ciudad.

Calidad del aire se mantiene en niveles buenos

De acuerdo con el reporte de monitoreo ambiental del Gobierno de Nuevo León actualizado a las 07:00 horas, durante este sábado predomina una calidad del aire Buena en la mayoría de las estaciones de la zona metropolitana.

El mapa de monitoreo muestra condiciones favorables para las actividades al aire libre, aunque algunas estaciones presentan niveles aceptables de contaminación.