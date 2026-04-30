Clima caluroso y alta humedad persistirán este jueves

La capital de Nuevo León experimenta una jornada marcada por temperaturas elevadas y una presencia moderada de nubes. De acuerdo con los reportes meteorológicos actuales para la región, se mantienen condiciones propias de la temporada que invitan a la población a tomar precauciones ante el calor.
Condiciones Actuales
En este momento, Monterrey registra una temperatura de 24°C. El cielo se presenta medio nublado, una condición que persistirá durante gran parte del día, ofreciendo periodos de sombra intermitente.
Pronóstico para el Día
Temperatura Máxima: Se espera que el termómetro alcance los 33°C en las horas de mayor incidencia solar.
Temperatura Mínima: Para el cierre de la jornada o las primeras horas de mañana, se prevé un descenso hasta los 25°C.
Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y utilizar protección solar, ya que, a pesar de la nubosidad, la sensación térmica en la ciudad puede ser elevada durante la tarde.