Clima caluroso y alta humedad persistirán este jueves

Por: Masha Kayl 29 Abril 2026, 23:01 Compartir

Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y utilizar protección solar, ya que, a pesar de la nubosidad, la sensación térmica puede ser alta

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La capital de Nuevo León experimenta una jornada marcada por temperaturas elevadas y una presencia moderada de nubes. De acuerdo con los reportes meteorológicos actuales para la región, se mantienen condiciones propias de la temporada que invitan a la población a tomar precauciones ante el calor. Condiciones Actuales En este momento, Monterrey registra una temperatura de 24°C. El cielo se presenta medio nublado, una condición que persistirá durante gran parte del día, ofreciendo periodos de sombra intermitente. Pronóstico para el Día Temperatura Máxima: Se espera que el termómetro alcance los 33°C en las horas de mayor incidencia solar.

Temperatura Mínima: Para el cierre de la jornada o las primeras horas de mañana, se prevé un descenso hasta los 25°C. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y utilizar protección solar, ya que, a pesar de la nubosidad, la sensación térmica en la ciudad puede ser elevada durante la tarde.