Clima cálido y bochornoso persistirá durante este sábado

Durante la mañana se registró neblina, aunque no muy densa, por lo que quienes tuvieron actividades por la mañana no tuvieron mayores complicaciones

Para este sábado 28 de febrero de 2026, la capital de Nuevo León experimentará una jornada marcada por un notable contraste térmico y condiciones predominantemente estables.

De acuerdo con los datos meteorológicos actuales, se espera un amanecer fresco con una temperatura mínima de 18°C. Sin embargo, conforme avance el día, el termómetro ascenderá de manera constante hasta alcanzar una máxima de 30°C durante la tarde.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá un ambiente cálido en las horas pico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y utilizar protección solar si se realizan actividades al aire libre. Hacia la noche, se prevé que las condiciones se tornen agradables y estables.