Clima cálido persistirá este jueves en Nuevo León

13 Noviembre 2025

Los efectos del frente frío 13 de la temporada ya pasaron, pues desde el miércoles se registraron temperaturas altas, las cuales continuarán este jueves

Los efectos del frente frío 13 de la temporada en Nuevo León ya pasaron, pues desde el miércoles se registraron temperaturas altas, las cuales continuarán este jueves. Por la mañana las condiciones seguirán siendo frescas, pues se tienen pronosticados unos muy agradables 15°, por lo que se recomienda salir de casa con un suéter ligero. Por otro lado, para la tarde nuevamente habrá calor prácticamente veraniego, pues alcanzaremos los 28 grados de temperatura con cielo totalmente despejado y sin posibilidad de lluvias. Finalmente, por la noche se esperan 19°, agradables para dormir únicamente con la ventana abierta y tal vez un ventilador.