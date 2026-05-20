Clima bochornoso y posibilidad de lluvia dominará el miércoles

Para este miércoles, la zona metropolitana de Monterrey experimentará una jornada marcada por condiciones de cielo nublado

Para este miércoles, la zona metropolitana de Monterrey experimentará una jornada marcada por condiciones de cielo nublado y un ambiente predominantemente templado a cálido, de acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes.

Al momento, la capital regiomontana registra una temperatura de 22 grados Celsius. Las previsiones para el resto del día indican que el termómetro descenderá hasta una mínima de 21 grados Celsius en las horas más frescas, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 30 grados Celsius por la tarde, manteniendo el ambiente cálido a pesar de la cobertura nubosa.

Respecto a las condiciones de humedad, se informa que existen posibilidades de lluvia de intensidad ligera a moderada de forma dispersa durante el transcurso de la jornada, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones al conducir y salir preparados con paraguas ante probables chubascos.