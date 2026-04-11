Clima agradable con probabilidad de lluvia para el fin de semana

Para este sábado y domingo continúa presente la probabilidad de lluvia en la urbe regia con temperatura mínima de 19 grados y máxima de 28 grados en promedio

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En la Mesa del Norte se pronostica por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región, y muy frío a gélido con heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y San Luis Potosí (sur), las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos; además, se pronostican lluvias aisladas en Durango.

Viento de dirección variable de 10 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Una línea seca se establecerá en el noreste de México, lo que generará lluvias puntuales fuertes con la posible formación de torbellinos en la zona fronteriza de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en altura y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).