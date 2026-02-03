Clima 3 de febrero en Monterrey: mañana fresca y tarde cálida

El clima hoy será estable y agradable; te detallamos las temperaturas, condiciones y recomendaciones para que disfrutes de tu día

El clima en Monterrey se mantendrá favorable este martes 3 de febrero, ofreciendo condiciones ideales para iniciar la jornada con tranquilidad.

La mañana se caracterizará por temperaturas frescas, cielo parcialmente soleado y presencia de neblina temprana en algunas zonas, lo que requiere precaución al manejar y planear desplazamientos.

En las primeras horas, el termómetro marcará aproximadamente 13 grados, generando un ambiente fresco. La neblina que puede presentarse en algunos sectores no representa riesgo severo.

El cielo se mantendrá parcialmente soleado, permitiendo que quienes salgan temprano puedan aprovechar la luz natural sin inconvenientes.

Para quienes se ejercitan al aire libre, esta franja horaria resulta ideal. Una ropa ligera con una prenda adicional para protegerse del fresco inicial será suficiente para mantenerse cómodo antes de que el clima cambie hacia la tarde.

Cuál será la máxima temperatura de hoy

Aunque la mañana será estable, se esperan cambios marcados de temperatura hacia la tarde. Para el mediodía y primeras horas de la tarde, las temperaturas subirán hasta 27 grados, generando un ambiente cálido y soleado. Se recomienda mantenerse hidratado y usar protección solar si se planean actividades prolongadas al aire libre.

Al caer la noche, la temperatura descenderá a aproximadamente 19 grados, con cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá cerrar el día sin contratiempos meteorológicos.

Esta variación térmica hace recomendable planificar la vestimenta por capas, combinando ropa ligera durante la tarde con un abrigo o suéter para la mañana y noche.

Claves para disfrutar este martes 3 de febrero

Planificar la vestimenta y mantener precauciones al conducir asegurará una jornada sin contratiempos, aprovechando las mejores condiciones para actividades diarias y al aire libre.