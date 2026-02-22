Clima 21 de febrero será cambiante por Frente Frío 37

Por el nuevo sistema frontal, las temperaturas registrarán variaciones marcadas en las próximas horas; consulta aquí el pronóstico completo y prepárate

El clima de hoy en el área metropolitana se mantiene variable debido a la influencia del frente frío número 37, sistema que comenzará a ingresar durante la tarde-noche y que marca un contraste importante en las temperaturas.

Durante esta mañana el ambiente se presenta parcialmente soleado, con viento del norte y una temperatura cercana a los 19 grados. La sensación es fresca en comparación con los días previos, cuando los valores superaron los 30 grados.

¿Cómo estará el tiempo por la tarde y noche?

Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con viento del norte y una temperatura máxima de 29 grados. Aunque el termómetro se elevará, el cambio respecto a jornadas anteriores sigue siendo notorio.

Por la noche el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá nuevamente a 19 grados, manteniéndose el viento del norte. Este comportamiento refleja el inicio de un periodo más fresco en la región.

Pronóstico extendido: descenso marcado en próximos días

Para el domingo se prevé una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados. El lunes será uno de los días más fríos, con mínima de 9 grados y máxima de 19 grados.

El martes y miércoles se anticipan mínimas de 11 grados y máximas de 22 y 30 grados, respectivamente, manteniéndose ambiente fresco por las mañanas y noches.

Alertan por choque térmico y riesgo a la salud

Autoridades advirtieron que el cambio brusco de temperaturas puede generar afectaciones, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable. El llamado es a tomar precauciones ante el choque térmico, ya que la temporada invernal continúa.

Calidad del aire se reporta aceptable

En cuanto a la calidad del aire, el reporte de este sábado indica nivel aceptable, lo que representa un riesgo moderado y permite realizar actividades al aire libre con precaución para grupos sensibles.

Se recomienda mantenerse informado sobre actualizaciones del pronóstico y protegerse ante las variaciones térmicas propias del ingreso de este sistema frontal.