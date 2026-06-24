Cierra la Torre Eiffel por histórica ola de calor

La Torre Eiffel suspendió visitas este martes por las altas temperaturas que afectan a Francia, donde más del 90 % de la población enfrenta calor extremo

La Torre Eiffel, uno de los monumentos más visitados del mundo, suspendió de manera excepcional las visitas durante este martes debido a la intensa ola de calor que afecta a Francia y a gran parte de Europa.

La sociedad responsable de la operación del emblemático sitio informó que el cierre entró en vigor este martes, como parte de las medidas preventivas implementadas ante las elevadas temperaturas pronosticadas para la capital francesa.

El último acceso para los visitantes se permitió a las 12:15 horas, mientras que los clientes con reservación en el restaurante del monumento pudieron ingresar hasta las 13:30 horas.

Las autoridades del recinto solicitaron a las personas con boletos para el horario afectado revisar los mensajes enviados por la administración, al tiempo que confirmaron que las entradas correspondientes a las visitas canceladas serán reembolsadas de forma automática.

Francia enfrenta temperaturas sin precedentes

La decisión coincide con una jornada marcada por registros históricos de calor.

De acuerdo con Météo France, el país vivió este martes la madrugada más cálida desde que comenzaron los registros nacionales en 1947, con una temperatura mínima promedio de 21.6 grados centígrados, superando el récord anterior establecido en julio de 2019.

Durante el lunes, la temperatura media nacional alcanzó los 29.3 grados, la tercera más alta registrada en esta época del año. Los servicios meteorológicos prevén que el promedio nacional pueda superar en los próximos días el récord histórico de 29.4 grados e incluso alcanzar los 30 grados.

Más del 90 % de la población está bajo alerta

La ola de calor mantiene a 54 departamentos franceses bajo alerta roja, el máximo nivel de riesgo, mientras que otros 35 departamentos permanecen en alerta naranja, lo que significa que más del 90 % de la población del país está expuesta a temperaturas consideradas extremas o excepcionales.

Ante este panorama, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la población para proteger a los sectores más vulnerables, especialmente adultos mayores, niños y personas que viven solas.

Asimismo, el Gobierno francés elevó el nivel del plan sanitario ORSAN, diseñado para responder a situaciones excepcionales, con el objetivo de reforzar la atención médica, coordinar los servicios de emergencia y movilizar personal adicional si las condiciones climáticas continúan agravándose.