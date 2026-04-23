Cielo parcialmente despejado durante la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con una temperatura máxima de 28 grados por la tarde, mientras que durante la noche se esperan 24 grados

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En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región; muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; y templado a cálido en el noreste de Coahuila y Nuevo León.

Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor en Durango (noroeste); y cálido en sierras de la región; probabilidad de lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y San Luis Potosí, y de igual intensidad con posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua, Durango y Zacatecas; así como viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país, así como inestabilidad atmosférica en altura e ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Estado de México; intervalos de chubascos en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

La entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Por su parte, el nuevo frente frío número 46 ingresará y recorrerá el noroeste de México, generando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Chihuahua y Durango, acompañados con lluvias aisladas en zonas de Baja California y Sonora.

Asimismo, continuará la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera manteniendo la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Finalmente, se mantendrá el mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, condiciones que disminuirán durante la tarde.