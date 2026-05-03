Cielo nublado y temperatura fresca este sábado 2 de mayo

La presencia del Frente Frío 48 en la entidad brinda un día sin calor o bochorno pero carga tu paraguas porque la lluvia es probable; revisa los detalles aquí.

La jornada en el área metropolitana de Monterrey se mantiene con condiciones mayormente nubladas, presencia de viento del norte y temperaturas frescas durante la mañana, con una evolución estable hacia la tarde y descenso moderado por la noche.

¿Cómo será el clima durante la mañana en Monterrey?

Durante la mañana se prevé un cielo mayormente nublado, acompañado de viento del norte y posibilidad de llovizna ocasional. La temperatura ronda los 15 grados, generando un ambiente fresco en la región.

Estas condiciones se mantienen estables sin cambios bruscos y con nubosidad persistente en distintos sectores del área metropolitana debido a que hay un 50% de probabilidad de lluvia.

¿Qué se espera para la tarde en la región?

Para la tarde se anticipa un escenario similar, con cielo mayormente nublado y presencia de viento del norte. La temperatura aumentará ligeramente hasta alcanzar alrededor de 20 grados.

Aunque no se descartan aperturas parciales en la nubosidad, el ambiente general seguirá dominado por condiciones frescas y estables.

¿Cómo evolucionará el clima durante la noche?

Por la noche se espera un cambio hacia un cielo parcialmente nublado, con un descenso de temperatura hasta los 17 grados.

El ambiente nocturno se mantendrá sin indicios de lluvia significativa, aunque con presencia de nubosidad en algunas zonas.

¿Cuál es la calidad del aire en Monterrey hoy?

El reporte de calidad del aire muestra condiciones dentro del rango de “buena” en la mayor parte de los puntos de monitoreo del área metropolitana, según el Índice Aire y Salud de Nuevo León.

El mapa de medición presenta estaciones activas en Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina y otros municipios, todas dentro de parámetros considerados favorables para la salud.

Los niveles de contaminantes se mantienen bajos, lo que permite una calidad del aire estable durante el día, sin alertas activas en los indicadores principales.