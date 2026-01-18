Cielo nublado y ambiente fresco este sábado 17 enero en Monterrey

El clima en Nuevo León cambiará con descenso de temperatura, viento y lluvias aisladas; consulta el pronóstico completo y toma precauciones.

Las condiciones del clima en Nuevo León para este sábado 17 de enero estarán marcadas por cielo mayormente nublado y ambiente fresco, de acuerdo con el pronóstico emitido por Protección Civil de Nuevo León.

El reporte oficial indica que durante la jornada se mantendrán temperaturas moderadas, sin pronóstico de lluvias ni eventos meteorológicos adversos en el estado.

Así estará el clima hoy en Nuevo León

Durante la mañana, se presenta un cielo mayormente nublado, con una temperatura aproximada de 10 grados centígrados, generando una sensación fresca en la zona metropolitana y municipios cercanos.

Para la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado, con un ascenso en la temperatura hasta los 16 grados, manteniendo condiciones estables a lo largo del día.

En la noche, el pronóstico señala un cielo nublado y ambiente fresco, con valores cercanos a los 9 grados centígrados, principalmente en áreas urbanas.

Calidad del aire se mantiene en nivel bueno

En cuanto a la calidad del aire en Nuevo León, el informe de la red de monitoreo ambiental del Gobierno del Estado, con corte a las 07:00 horas, reporta un nivel bueno en las estaciones de la zona metropolitana.

Las autoridades indicaron que los niveles de contaminantes se mantienen bajos, por lo que no existe riesgo para la población y se pueden realizar actividades al aire libre sin restricciones.

Descenso de temperatura, viento y lluvias a partir del sábado

A partir de este sábado, el clima en Nuevo León registrará cambios asociados al avance del sistema frontal y a la entrada de aire polar.

Para el domingo, se espera un ambiente más frío, con valores mínimos cercanos a los 5 grados y máximas alrededor de los 15 grados, principalmente durante las primeras horas del día.

Además del descenso térmico, el Frente Frío 29 favorecerá ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora, especialmente en la región oriente del estado, lo que podría generar afectaciones en zonas abiertas y carreteras.

También se prevén lluvias aisladas a partir del sábado, con acumulados estimados de entre 5 y 20 milímetros, sin descartar variaciones conforme avance el sistema frontal.