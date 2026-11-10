Cielo nublado en el transcurso del día en Nuevo León

La masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional

Durante este lunes, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios de la atmósfera, y la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noroeste del territorio mexicano.

El frente número 4 continuará como estacionario sobre el oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Veracruz, así como chubascos en San Luis Potosí.

La masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional. Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias con intervalos de chubascos en el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (norte, centro y este), mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; lluvias con chubascos en Chihuahua, Durango, Coahuila y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes. Todas con posibles descargas eléctricas.

Por la mañana, ambiente fresco con densos bancos de niebla, y frío a muy frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.