Cielo mayormente nublado durante la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández 01 Diciembre 2025, 14:29 Compartir

Clima en Monterrey con frío moderado para este lunes en donde se espera una máxima de 16 grados por la tarde y de 12 grados por la noche

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca) y lluvias aisladas en Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas serranas de la región, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes.