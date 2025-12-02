Cielo mayormente nublado durante la jornada en Monterrey

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca) y lluvias aisladas en Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Sin lluvia en Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas serranas de la región, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes.