Cielo mayormente despejado en la metrópoli regia

Por: Arlett Fernández 30 Septiembre 2025, 14:28

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados durante esta jornada de martes sin la probabilidad de precipitación

Para la Mesa del Norte, durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes.