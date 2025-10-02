Cielo mayormente despejado en la metrópoli regia

Para la Mesa del Norte, durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Además de chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Nuevo León.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes.