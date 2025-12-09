Cielo despejado y ambiente fresco en Monterrey

El día arranca con 10 °C y subirá a 21 °C por la tarde; el frente frío ya se alejó y dejará condiciones estables. Revisa el pronóstico y prepárate mejor.

El martes inicia con un ambiente fresco en Monterrey, luego de que el sistema frontal que afectó días recientes se desplazara hacia el oriente. Gracias a este cambio, la ciudad amanece con condiciones mucho más estables y sin presencia de lluvias aisladas, permitiendo que la jornada avance con un cielo mayormente despejado.

¿Cuál será la temperatura hoy en Monterrey?

De acuerdo con el pronóstico, la mañana comenzó con alrededor de 10 grados centígrados, un valor típico para la temporada. Conforme avance el día, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima de 21 grados durante la tarde, ofreciendo un ambiente agradable y sin cambios bruscos.

Ya por la noche, el termómetro volverá a descender ligeramente, llegando hasta los 12 grados. Este comportamiento forma parte del patrón que dejó el reciente frente frío, aunque hoy ya no generará nubosidad importante ni precipitaciones.

¿Cómo estará el cielo durante el día?

Con la salida del sistema frontal, el cielo permanecerá parcialmente soleado, favoreciendo actividades al aire libre y una mejor movilidad en toda el área metropolitana. Las condiciones se mantendrán estables, sin riesgo de lluvias, gracias al aire seco que se estableció detrás del fenómeno.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atento a los cambios que puedan registrarse en los próximos días, ya que la temporada invernal continúa avanzando. Por ahora, este martes promete ser un día tranquilo y con un clima ideal para aprovechar desde temprano.

Con estas condiciones favorables, se espera que la ciudadanía disfrute de una jornada cómoda, con temperaturas moderadas y cielos despejados que marcan una pausa después de los días inestables recientes.