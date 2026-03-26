Cielo despejado con ambiente cálido para la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados por la tarde, mientras que por la noche se espera una temperatura de 24 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado y lluvias aisladas en San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua; así como viento de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.