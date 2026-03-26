Cielo despejado con ambiente cálido para la jornada en Monterrey

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado y lluvias aisladas en San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región.
Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua; así como viento de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.