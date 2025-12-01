Chubascos en 16 municipios ante llegada de Frente Frío No. 17

La masa de aire polar que ingresó por la zona norte de la entidad trae consigo ligeras precipitaciones acompañadas de fuertes ráfagas de viento

Diversos chubascos fueron reportados en por lo menos 16 municipios de Nuevo León, ante la llegada del frente frío número 17 a la entidad. De acuerdo con información compartida por Protección Civil del Estado, la masa de aire polar que ingresó por la zona norte, se expande con rapidez, lo que genera fuertes ráfagas de viento acompañadas de precipitaciones. Estas lluvias se registran en los siguientes municipios: Anáhuac

⁠Juárez

⁠Monterrey

Santa Catarina

⁠General Zuazua

San Nicolás de los Garza

⁠Guadalupe

⁠Santiago

⁠Cadereyta Jiménez

Doctor González

Sabinas Hidalgo

Vallecillo

Parás

General Treviño

Montemorelos

⁠Linares Ante el monitoreo conjunto con Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional, PCNL afirmó que se continuará actualizando la información, por lo que insta a la ciudadanía a mantenerse en constante contacto con las fuentes oficiales.