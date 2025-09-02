Info 7 Logo
Chubascos de moderados a fuertes en Monterrey

Por: Arlett Fernández

01 Septiembre 2025, 14:02

Panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de lunes en Monterrey, donde el pronóstico de lluvia estará presente a partir de la tarde

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y cielo parcialmente nublado para este lunes.

Probabilidad de chubascos de moderados a fuertes se estará presentando a partir de la tarde.

Para la Mesa del Norte se espera ambiente cálido a caluroso.

Lluvias puntuales intensas en Chihuahua (centro); muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Durango; y fuertes en San Luis Potosí, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Zacatecas y Aguascalientes.

Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

clima-nacional-1septiembre.jpg

