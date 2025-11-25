Cambios en la temperatura para esta semana en Monterrey

En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente fresco a frío y bancos de niebla en la región; y muy frío a gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido.
Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León; viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango; y rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.