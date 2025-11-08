Caluroso en Monterrey previo a la llegada de frente frío

En la Mesa del Norte durante el transcurso del día, se presentará cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en la región.
Por la mañana, ambiente frío a fresco con heladas, siendo muy frío en sierras de Zacatecas y San Luis Potosí, y gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León.