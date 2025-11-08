Info 7 Logo
Caluroso en Monterrey previo a la llegada de frente frío

Por: Arlett Fernández

07 Noviembre 2025, 14:15

Clima cálido para este fin de semana en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados en promedio, previo al arribo de un frente frío a la región este domingo

En la Mesa del Norte durante el transcurso del día, se presentará cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío a fresco con heladas, siendo muy frío en sierras de Zacatecas y San Luis Potosí, y gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León.

clima-nacional-7noviembre.jpg

