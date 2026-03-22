Calor y bruma dominarán Nuevo León con máximas de hasta 34 grados

Ambiente fresco por la mañana y calor intenso por la tarde marcarán la jornada de hoy. Conoce la probabilidad de lluvia y calidad del aire aquí.

Nuevo León tendrá una jornada marcada por condiciones estables, cielo mayormente despejado y presencia de bruma en distintos momentos del día. El ambiente iniciará con temperaturas frescas, pero el calor se intensificará hacia la tarde, alcanzando valores cercanos a los 32 grados en el área metropolitana.

El pronóstico no contempla probabilidad de lluvia y se mantiene un escenario seco en toda la entidad durante el periodo extendido, con variaciones ligeras en las temperaturas pero sin cambios bruscos en las condiciones generales.

¿Cómo se comportará el clima en Nuevo León durante el día?

Durante la mañana se espera un ambiente soleado y brumoso con temperatura aproximada de 15 grados, lo que generará sensación fresca en el inicio de la jornada.

Para la tarde, el termómetro subirá hasta los 32 grados, con cielo despejado y condiciones estables. La bruma persistirá de forma ligera en algunas zonas, sin afectar la visibilidad de manera significativa.

Por la noche, el ambiente se mantendrá despejado con una temperatura cercana a los 21 grados, manteniendo condiciones agradables y sin indicios de precipitación.

¿Qué temperaturas se esperan en el pronóstico extendido?

El panorama para los próximos días en Nuevo León muestra continuidad en el ambiente cálido, con mínimas estables y máximas que se mantendrán por encima de los 30 grados.

Domingo: mínima de 16 grados y máxima de 32 grados.

Lunes: mínima de 16 grados y máxima de 33 grados.

Martes: mínima de 16 grados y máxima de 31 grados.

Miércoles: mínima de 16 grados y máxima de 32 grados.

Durante este periodo no se prevén lluvias, con predominio de cielo despejado y condiciones secas en la región.

¿Cómo se encuentra la calidad del aire en el área metropolitana?

El reporte más reciente indica que la calidad del aire en Nuevo León se mantiene en nivel bueno durante la mañana, con estaciones de monitoreo dentro de parámetros favorables.

Conforme avanza el día, algunas zonas del área metropolitana pasan a nivel aceptable, especialmente por la tarde y noche, lo que representa condiciones de riesgo bajo a moderado para la población.

El comportamiento atmosférico está asociado a la estabilidad del sistema y la presencia de bruma, sin indicios de acumulación crítica de contaminantes.