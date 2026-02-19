Calor intenso en Monterrey: termómetro alcanzará los 36°C

Monterrey amanece con 19°C y espera una tarde calurosa con máxima de 36°C y mínima de 26°C. Se recomienda hidratarse y evitar la exposición solar prolongada.

Este miércoles 18 de febrero de 2026, la capital de Nuevo León experimentará un ascenso térmico significativo. Con una temperatura actual de 19°C, el pronóstico indica que el ambiente se tornará caluroso rápidamente hasta alcanzar una temperatura máxima de 36°C durante la tarde. Por la noche y madrugada, se espera que el termómetro descienda únicamente hasta los 26°C, manteniendo un ambiente cálido en la región. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y utilizar protección solar.