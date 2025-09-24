Cálido con escasa nubosidad en la zona metropolitana de Monterrey

Por: Arlett Fernández 23 Septiembre 2025, 14:11

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de martes

Nuevo León.- Persiste el ambiente cálido y bochornoso durante este martes en Monterrey, donde la temperatura máxima será de 34 grados. Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes; y sin lluvia en Coahuila. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Durango.