Buscan a 7 atrapados en cueva de Laos por inundaciones

La emisora estatal Lao National Radio informó que equipos especializados de Tailandia llegaron el domingo para reforzar las labores de rescate.

Equipos de rescate de Laos y Tailandia mantienen una intensa operación para localizar y auxiliar a siete personas atrapadas dentro de una cueva inundada en la provincia de Xaisomboun, en la región central de Laos.

El grupo ingresó al sitio el pasado 19 de mayo presuntamente en busca de oro, pero fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida de la caverna y dejaron aislados a los habitantes.

Un integrante logró escapar y pedir ayuda

De acuerdo con Bounkham Luanglath, líder de la organización Laos’ Rescue Volunteer for People, una persona logró salir antes de que el acceso quedara completamente cubierto por el agua y fue quien alertó a las autoridades sobre la emergencia.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las siete personas que permanecen atrapadas dentro de la cueva.

Luanglath explicó que la caverna es una zona estrecha que habitantes locales suelen visitar para buscar posibles yacimientos de oro, pese a que las autoridades ya habían emitido advertencias para evitar el ingreso por motivos de seguridad.

Rescatistas tailandeses se suman a la operación

La emisora estatal Lao National Radio informó que equipos especializados de Tailandia llegaron el domingo para reforzar las labores de rescate.

Desde entonces, grupos de buzos avanzan por secciones inundadas de la cueva para tratar de llegar al punto donde se cree que permanecen atrapados los siete habitantes.

Hasta ahora, el gobierno de Laos no ha emitido información oficial detallada sobre el avance de la operación.