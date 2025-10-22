Brumoso y cálido durante la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández 21 Octubre 2025, 14:14 Compartir

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados por la tarde para finalizar la jornada de este martes con 25 grados y cielo mayormente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte, durante el transcurso del día, se espera cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.